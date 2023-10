LAPOINTE, Alain



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 août 2023, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Alain Lapointe. Né à Québec, il était le fils de feu madame Marguerite Tremblay et de feu monsieur Louis Marie Lapointe. Il demeurait à Beauport et a oeuvré dans l'automobile, comme mécanicien. Il travaillait en entretien ménager à la Base militaire de Valcartier. Il laisse dans le deuil : sa soeur Yolaine Lapointe (André G. Côté) et son neveu Maxime (Léanne); ses tantes et oncles de la famille Tremblay : feu Pauline (feu René Gagnon), Georgette (feu Jacques Bergeron), Noël (Nicole Blanchette), Nicole (feu Jean Sicotte) et Céline (Denis Gauthier) ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis fidèles qui sont aussi attristés par son départ. Il laisse aussi dans le deuil sa mère biologique madame Angèle Roy et sa famille; ses frères et soeur : Jacques Laprise (Pierrette Gouin), Lorraine Laprise (Serge Beaulieu), Marcel Laprise (Rémi Jacques) et Bertrand Laprise ainsi que les neveux et nièces. Les familles recevront les condoléances à :, à compter de 10h00, suivi d'Les cendres seront mises en terre ultérieurement au cimetière St-Thomas de Villeneuve. Un merci tout particulier à Linda Turcotte, infirmière du CLSC et son équipe qui en a bien pris soin les derniers mois de sa vie, à son domicile. Remerciements aux équipes d'hémato-oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour sa fin de vie dans la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer : https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DOGIN/ ou à la Fondation du CHU de Québec : https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DOGIN/