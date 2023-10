FERLAND, Marc-André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 septembre 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Marc-André Ferland, conjoint de madame Nancy Toussaint. Il était le fils de feu Marcel Ferland (Monique Boutin) et de feu Simone Blais. Il demeurait à Lévis. Outre Nancy et Monique, il laisse dans le deuil ses fils : Guillaume (Marie-Pier Duquette Fournier), Mathieu (Christiane Nadeau) et Simon (Valérie Potvin); le fils de sa conjointe : Kevin D'Amours; ses petits-enfants : Léa-Kim, Théo, Alexis, Thomas, Maxim et Noélie Ferland, Alexandre D'Amours; ses frères et sœurs : Claude (Sylvie Bouchard), Raymond (Gisèle Caron), Ginette (Gabriel Lacasse), feu Gilles, Nicole (Denis Longchamps), Jocelyne (Gervais Roy), Guy (feu Eze José Yobe Zua), Chantale (Robert Gosselin), Pierre (Yosnelin Alexandra Sepulveda Viez) et Sonia (Jean Allard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Toussaint : Irena (feu Lionel Remillard), feu Elmer (Denise Blais), feu Camilla (Serge Leclerc), Alain (feu Diane Auclair), Diane (David Crasfic), feu Gordon (Ghislaine Gauthier) et Brenda. Il laisse également dans le deuil la mère de ses fils : Sylvie Royer (Étienne Fournier), sa grande famille de chez Bergedac, ses tantes et oncles, neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera au complexele samedi 14 octobre 2023 de 19h à 21h30 et dimanche à compter de 9h.