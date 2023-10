LAVOIE LEMIEUX, Christiane



Madame Christiane Lavoie Lemieux nous a quittés le 16 août 2023, entourée de ses proches, à l'âge de 73 ans. Elle était l'épouse de M. Deny Lavoie et la fille de feu dame Fernande Fiset et de feu M. Adrien Lemieux. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants : Nancy, Gérard, Tobie, Helena et Sunny; son frère et sa soeur Yvon et Aline, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et tous ceux et celles qui l'appréciait.La famille recevra les condoléances une heure avant. L'urne sera mise en terre au cimetière de l'église. La famille souhaite remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.