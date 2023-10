GIGNAC, Claude



À son domicile entouré de l'amour de sa vie, est décédé monsieur Claude Gignac, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de madame Cécile Bourgeois, le fils de feu madame Alphonsine Létourneau et de feu monsieur Henri Gignac. Il demeurait à Deschambault. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 6 octobre de 19h à 21h etde 9h30 à 10h30, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre sa conjointe, monsieur Gignac laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Rock (Thérèse Audet), Monique (feu Roland Jobin), feu Raymond (Thérèse Piché), Armandine (Marcel Piché), feu Yvon, feu Florent (Monique St-Amant), Lise (Gilbert Lord), Françoise (René Groleau), feu Normand, Fernande (feu Rosaire Giroux) et Clémence (René Parent); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourgeois : feu Gertrude, France, Stella (feu Pierre Therrien), feu Gabriel, Claire (feu Gilles Lapointe), feu Louis (Jocelyne Langlois) et Bruno (France Alain) ainsi que ses trente-trois neveux et nièces très très chers à son cœur et ses si précieux amis. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour leur support inestimable pour les cinq derniers jours de sa vie ainsi que les intervenants de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Marc-des-Carrières pour leur soutien si apprécié. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.