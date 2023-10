PERRON, Nancy



Le 14 septembre 2023, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, entourée de ses proches et de tout leur amour, s'est éteinte Nancy Perron, fille de feu Colette Bergeron et de feu Antoine Perron et l'épouse de feu Ronald Cayer.Elle laisse dans le deuil, ses sœurs et son frère : Lise, Micheline, Hélène (Mario Blanchette), Linda (Jean-Raymond Plouffe) et Jean-Guy (Christine Leblond); ses neveux et nièces adorés : Audrey, Véronique, François, Michel, Annie, Julie, Vincent, Caroline et leur conjoint(e); ses petits-neveux et petites-nièces qu'elle chérissait tant, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces de la famille Cayer; ainsi que ses tantes, cousins, cousines et amis(e)s.La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel soignant des soins palliatifs à domicile du CLSC La Source pour son soutien, son empathie et sa disponibilité. Sincères remerciements également aux docteures Élissa Francoeur et Émilie Caron pour leur professionnalisme et leur humanité ainsi que pour la très grande douceur avec laquelle elles ont pris soin de Nancy à la fin de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec, (QC) G1S 3G3, téléphone: 418 683-8666, www.cancer.ca.