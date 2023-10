DEROSE, Diane



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 16 août 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Diane Derose, conjointe de feu monsieur Alain Leclerc, fille de feu dame Cécile Desjardins et de feu monsieur Lucien Derose. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laInformations : 418 688-2411Envoi d'un message de sympathieTélécopieur : 418 527-4388www.coopfuneraire2rives.com, de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses soeurs : Denise (Marcel Beauchamp), Ginette (feu André Jacques); son frère Raymond (Christiane Poitras). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Francine Proulx, sa belle-soeur, mais avant tout, une amie précieuse. Elle était également la soeur de feu : Jean-Claude, Murielle, Nicole et Lise. La famille tient à remercier le Centre d'Hébergement de Charlesbourg (soins palliatifs), pour les bons soins prodigués et l'attention apportée à madame Derose. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.