LAROUCHE, Sr Cécile



À la Maison Bon-Pasteur est décédée, le 28 septembre 2023 Sœur Cécile Larouche (Sœur Cécile-Anna) Sœur du Bon-Pasteur de Québec. À l'âge de 90 ans, après 72 ans de vie religieuse. Elle était native de Saint-Augustin, Roberval, et était la fille de feu M. Alfred Larouche et de feu dame Emma Brassard.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil : les affiliés-es à la Congrégation; sa sœur Esther (Paul Gauthier); son frère Guy (Marceline Asselin); son beau-frère Rosaire Audet (feu Georgette Larouche) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Elle était aussi la sœur de feu Gilberte, Jeanne, Raoul, Simon, Louis-Marie, Blanche, Pierrette et Monique qui l'ont précédée dans l'Au-Delà. Selon ses volontés, sœur Cécile sera incinérée etet l'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles, au 1460, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest. P.S. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux : Charités Bon-Pasteur 2550, Marie-Fitzbach, Québec, G1V 2B2.