MARCOUX, Ninive Bolduc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 septembre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Ninive Bolduc, épouse de feu Clermont Marcoux, fille de feu Napoléon Bolduc et de feu Claire Lecours. Elle demeurait à Frampton. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Aline (André Vachon), Chantal (Alain Gagnon), Guy (Marie-Pierre Lessard) et Sylvain (Sophie Voyer); ses petits-enfants : Audrey Gagnon (Jimmy Roy), Mathieu Gagnon (Ema Côté), Maxime Vachon (Gabrielle Cyr), Jordan Vachon (Lydia Rancourt), Samuelle Marcoux (Dereck Thibault), Aurélie Marcoux, Frédérique Marcoux et Alexis Marcoux ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur d'Ursel (feu Marguerite Thibodeau), feu Mariette (Jean-Paul Doyon), Lise (Jean-Louis Deblois) et Elie (Lisette Rancourt). Elle était la belle-sœur de feu Agathe (feu Lauréat Audet), Jeannette (feu Adrien Audet), feu Noël (Gaétane Rouillard), feu Rosaire (feu Lucienne Chagnon), Eddy (Pauline Carbonneau) et Paul-Émile (Aurore Lacasse). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie, de Frampton, vendredi, le 6 octobre de 19h à 21h; samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier l'Hôtel-Dieu de Lévis, le Foyer de Frampton et Audrey pour leurs bons soins et Dr Pierre Lemieux et Julie Longchamp pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Foyer de Frampton (148, rue Principale, Frampton (Québec) G0R 1M0).