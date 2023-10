DION, Marc-André



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 22 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marc-André Dion, fils de feu dame Marie Larochelle et de feu monsieur Evariste Dion. Il demeurait à Limoilou.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il est allé rejoindre ses parents : Marie Larochelle et Évariste ainsi que toute sa fratrie qui l'ont précédé dans ce voyage: Adrienne, Olivette, Georges-Aimé, Georgette, Roger, Bertrand, Raymond-Marie, Marie-Ange et Pierrette. Il laisse dans le deuil ses nièces et ses neveux, autres parents et ami(e)s. Merci à toute l'équipe médicale de l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré et de Saint-François d'Assise pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Un merci plus particulier à l'équipe du Manoir du Château où il a passé les quatre derniers mois de sa vie. En accord avec sa passion pour l'opéra et la musique classique, compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Opéra de Québec, 1220, avenue Taché, Québec, G1R 3B4, tél. : 418-529-4142, https://operadequebec.com/campagne-annuelle-de-financement/