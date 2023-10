GAGNON, Francine



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 août 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Francine Gagnon, fille de feu madame Fernande Verret et de feu monsieur Aimé Gagnon. Elle demeurait à Lac-Beauport. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantale et Mathieu Blais ; ses petits-enfants : Gabrielle, Olivier et Nathan Gauthier ; ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : Suzanne, Lise, Yvan, Nicole, Pierre et Alain.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à 15h45. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ.