BOUCHARD, Réal



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 5 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Réal Bouchard, époux de Marthe Côté. Il était le fils de feu Amédée Bouchard et de feu Marie-Ange Ménard.La famille accueillera parents et ami(e)s à la, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: (feu Claude), Johanne (Roger Brault), Nicole (Ghyslain Poirier), Bruno (Sonia Jobin) ainsi que ses petits-enfants: Kassandra (Marc-André Nadeau), Sébastien, Christophe (Katryna Raymond), Simon et Maxime, sans oublier ses arrière-petits-enfants: Louis, Jules et Cédryk. Il quitte également ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: de la famille Bouchard: (feu Richard) Carmen Boivin, (feu Denise et feu Yvon Venne), (feu Josiane et feu Marcel Saillant), (feu Carmen et feu Rénel Boily), Diane (feu Albert Simard), Jules (Aline Guay), Michel, Suzanne (Michel Prévost), Raymonde, Jean-Guy (Carole Dupéré), Jocelyne (feu Guy-Léonard Tremblay), (feu Yves), Mario (Nadi Sirois); de la famille Côté: (feu René) Colette Renaud, (feu Jeanine et feu Vital Turcotte), (feu Claude), (feu Jean-Marc et feu Monique Paré), Yolande (Robert Roussel), Lise (Clermont Duclos), Claudette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial à Geneviève, Lindsay, Catherine, Émile et Nora du Centre de santé et services sociaux de la vieille Capitale ainsi qu'aux membres de l'équipe des soins palliatifs du 8e étage de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une contribution à une fondation de votre choix.