JOBIN LAPOINTE, Lucille



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 septembre 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Lucille Jobin Lapointe, épouse de monsieur feu René Jobin, fille de feu madame Eva Landry et de feu monsieur Edgar Lapointe. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Renée, Richard (Diane), Pierre et Louis; ses petits-enfants : Maxime (Hélène) et Chloé (Félix-Antoine); ses arrière-petits-enfants : Philippe, Nicolas, Charles, Camille et Benjamin; sa sœur Odette; l'ensemble des membres des familles Lapointe, Jobin et Massicotte, ainsi que ses ami(e)s, dont Adrienne, Diane, Lise, sans oublier tous ses amis de la résidence Chartwell.La famille vous accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances dès 9h30. La famille remercie sa grande amie Lise pour son soutien et sa présence tout le long de ses derniers moments de vie.