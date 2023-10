DUQUET, André



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 23 septembre 2023, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur André Duquet, fils de feu madame Juliette Henderson et de feu monsieur Levi Duquet. Il demeurait à Québec. Selon ses dernières volontés, M. Duquet a fait don de son corps à la science.Il laisse dans le deuil ses soeurs : Gertrude (Robert Reinardt) et Lise (feu Gaétane Sylvain); son filleul Paul-Eugène Doyon, sa nièce Josée Doyon (Martin Ferland) et plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que Jocelyne (Jean-Marie Boucher) et sa grande amie Hélène Légaré Paradis. Il est allé rejoindre les membres de la famille Duquet.Mon frère bien-aimé nous a quittés. Cher André, je n'ai que de bons souvenirs de notre jeunesse et de notre vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. Je t'avais promis d'être à tes côtés pour te supporter dans les moments difficiles ainsi que dans la maladie et jusqu'à la fin, j'ai tenu promesse. Avec nos 5 ans de différence, tu étais bien sûr mon aîné, mais tu étais plus que mon grand frère, mon ami, mon idole, mon HÉROS... Je pouvais toujours compter sur toi. Rappelle-toi les nombreuses soirées où tu jouais de la guitare et moi qui t'accompagnais à la batterie. Tu chantais si bien. Tu savais mettre de la joie dans tous les coeurs. Tu étais apprécié de ton entourage, un rassembleur, bricoleur et même mécanicien à ses heures. Tu avais un bon cercle d'amis avec qui tu aimais aller prendre un café et discuter. Tout cela a changé après les problèmes avec ton coeur et ton amputation. Malgré tout, tu es resté courageux et tu as su garder le moral. De ta jeunesse à aujour-d'hui, tu es resté un si bel homme. Avec ta chevelure abondante, ton beau visage sans rides malgré ton âge et ton sourire charmeur, tu en as brisé des coeurs. Maintenant que tu n'es plus sur cette terre, je vais penser à toi en regardant vers le ciel...Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org