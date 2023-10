TREMBLAY DUFOUR, Thérèse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 25 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Thérèse Tremblay. Elle était l'épouse de monsieur Claude Dufour, fille de feu madame Rose Anne Tremblay et de feu monsieur Ovide Tremblay. Originaire de la Côte-Nord, depuis 50 ans elle demeurait dans la grande région de Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude; ses enfants : Diane (Jean-Pierre Lehnert), Line, Serge (Lyne Boulet), Sylvain (Julie Greer), Johanne (Steve Talbot); ses petits-enfants : Brian (Wendy), Sandra, Myriam, Tommy, Jessy (Veronica), Alexia (Amine), Yannick, Jonathan, Mélanie (Denis), Valérie (Shayne); ses arrière-petits-enfants : Maude, Emmy, Samia, Maéva, Kacia et Victoria; ses soeurs: feu Lucille (feu Irénée Sirois), feu Noëlla Tremblay (feu Robert Dicaire); ses frères: Jean-Marie (Raymonde Houle), Léopold (feu Gloria Girard), feu Louis-Philippe (Louise Cimon), Jean-Raymond (Hélène Ménard). Elle était la soeur de feu Albertus (feu Alfredine Demers), feu Patrick (feu Jeanne Renaud), feu Francis (feu Rollande Bisson), feu Roger (feu Rachelle Savard) et feu Hélène (feu Donald St-Onge). Elle laisse aussi ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Jean-Guy (Huguette Beaumont), Laurent, feu Monique (Enis Cribb), feu Gérard et feu Gilles (Michel Arvisais); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au département de neurologie de l'Hôpital de l'Enfant -Jésus de Québec pour les bons soins prodigués. La famille tient à remercier le CHSLD St-Antoine pour les bons soins prodigués cette année. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada, 630 rue Sherbrooke O., Bureau 200, Montréal, Québec, H3A 1E4, tél : (514) 871-1551, site web : https://www.coeuretavc.ca/