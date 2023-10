MORIN, Edgar



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Edgar Morin, époux de feu madame Cécile Fradette, fils de feu monsieur Léon Morin et feu madame Diana Carbonneau. Il demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil sa fille Linda, son gendre Michel Larochelle; ses petits-enfants : Keven (Kathie Baillargeon), Tommy (Andréanne Savoie-Dion) et Myriam (Francis Pomerleau); ses arrière-petits-enfants : Mathys, Ethan, Emmanuelle, Anthony, Jackson, Léa-Rose, Logan, Rosalie, Alexis et Jérémy. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : feu Joseph (feu Thérèse Baillargeon), feu Gertrude (feu Albert Bolduc), feu Maurice (feu Pauline Roy), feu Paul (feu Hélène Boulet), feu Jean (feu Claire Roy) et feu Émile (Pierrette Baillargeon). Il laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fradette : feu Thérèse, feu Alice (feu Joseph-Arthur Pomerleau), Jeanine (feu François Boutin), feu Pierre (feu Jeanine Cyr, Cécile Fradette) et Eugène ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. https://www.coeuretavc.ca/ La famille vous accueillera auà compter de 11h.