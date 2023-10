HÉBERT, Eugène



L'ensemble de la famille ont la douleur de vous annoncer le décès de M. Eugène Hébert survenu au CHSLD de Sainte-Marie, le 23 septembre 2023, à l'âge de 83 ans. Il était le conjoint de Mme Micheline Longchamps et demeurait à Sainte-Marie.La famille vous accueillera au:Condoléances : samedi le 7 octobre 2023 de 9h00 à 10h45.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Micheline, ses beaux-fils : Michel (Manon Poulin) et Richard (Catherine Larochelle), ses petits-enfants : Anthony Poulin (fils de Manon) ainsi que Clara, Émile et Rosemarie Doyon, ses frères et soeurs : feu Henri (Reine-Ange Gagné), feu Gérard, Juliette (Pierre Bisson), Clément (Mado Belles-Isles), Jean-Paul, Louis, Germain et Cécile, ses beaux-frères et belles-soeurs : Claudette (feu Claude Poulin), Normand (Thérèse Francoeur), feu Denise (Patrick Bégin), Raymonde (Réjean Cloutier), Michel (Nicole Lafontaine), feu Renaud (Martine Cloutier) et feu François. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : Fondation Le Crépuscule, https://www.lecrepuscule.ca/faire-un-don.