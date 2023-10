LEMELIN, Hervé



Entouré de l'amour des siens, à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 25 septembre 2023, à l'âge de 75 ans et 6 mois, est décédé monsieur Hervé Lemelin, époux de madame Suzanne Roy. Il était le fils de feu monsieur Lionel Lemelin et de feu madame Jeannine Patry. Il demeurait à Saint-Gervais-de-Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h. Outre son épouse madame Suzanne Roy, il laisse dans le deuil ses enfants : Dany (Gilles Lapierre) et Gino (Nathalie Roy); ses petits-fils : Jonathan Lapierre (Sarah-Maude Carrier), Justin Lapierre et Yan-Alexis Lemelin. Il était le frère de : feu Muriel (feu Léo Marcoux), Roseline (feu René Isabelle) et feu Danielle (Louis Isabelle). De la famille Roy, il était le beau-frère de : feu Lucille (feu Alexandre Gagnon), Madeleine (feu André Godbout (Robert Vermette)), Lionel (Ghislaine Fournier), feu Paul-Émil (feu Lise Lapointe), Clément (Monique Labrecque), Denis (Carole Arbour), Claude (feu Solange Pelletier (Claudine Marceau)), Richard (Ginette Roy) et Diane (Gilles Rodrigue). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(es) et particulièrement sa chère cousine et amie, Pauline et son conjoint Jean-Claude, qu'il appréciait tant.La famille désire remercier sincèrement Sophie d'Auteuil, infirmière de liaison, les médecins traitants du CRIC ainsi que le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 5151, boul. de l'Assomption, Montréal (Qc) H1T 4A9 ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis 5445, rue Saint-Louis, Lévis (Qc), G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles sur place. Les arrangements funéraires ont été confiés à la