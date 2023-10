BLANCHET, Laurent



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 août 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Laurent Blanchet. Il était l'époux de feu madame Fernande Mercier, fils de feu Marie-Ange Martel et de Aduire Blanchet. Autrefois de Ste-Croix de Lotbinière, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Diane Racine), feu Francine, feu Danièle, Réjean (Martine Ferland), Alain (Line Lavallée) et Serge; ses petits-enfants : Martin (Caroline Bergeron), Alexandre, Mathieu (Camille Gagné-Sinclair), Marie-Ève (Louis-Philippe Dion), Sabrina (Pierre-Yves Joyal); son arrière-petit-fils Jules; ses frères et soeurs : feu Simone (feu Clément Tancrède), feu Marie-Rose (feu Adrien Lemay), feu Lucienne (feu Bruno Boisvert), feu Juliette (feu Jean-Baptiste Auger), Clément (feu Gertrude Morin), feu Hélène (feu Georges Beaudet), Louisette (Henri-Paul Laberge), Claudette, Pierre (Louise Brousseau), feu Richard (feu Jocelyne Lemay), Marc (feu Lucille Couturier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mercier : Jacqueline (feu Léon Blanchet), feu Georges, feu Aline (Gérard Thibeault), Yvette (Claude Thibeault), Gilles (feu Monique Gagnon), feu Claude (Lucienne Goulet), Pierrette (Denis De Villers), Yvon, Jean-Guy (Gisèle Tardif); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Sacré-Coeur ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don versé dans le fonds spécifique des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec auprès de la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org