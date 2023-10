GAGNÉ, Raoul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Raoul Gagné, époux de feu madame Aline Bilodeau, conjoint de madame Bernadette Clusiault Pelchat, fils de feu Joseph Gagné et de feu Antoinette Royer. Il demeurait à Lévis et était natif de Saint-Isidore. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Francine Jacques), Richard (Claire Larochelle), Claire (Vallier Tardif), France (Mario Caron), Yvon et Joël; ses petits-enfants : Sylvain (Josiane Brouard), Isabelle (Maxime Landry), Sygie (Dany Labrecque), Emmanuel, Jocelyn, Kathrine (Maxime Chalifour), Claudia (Yannick Milliard), Michaël (Audrey Rodrigue), Olivier (Christine Javier), Samuel, Jessica, Alexandre et Gabriel ; ses arrière-petits-enfants : Éli, Maxence, Mika, Émilie, Antoine, Thomas, Rosalie, Jade, Delphine, Hubert, Élodie et Margot; ses frères et soeurs : feu Jacqueline (feu Noël Guillemette), Laval, feu Jeanne D'Arc (feu Paul Vachon), feu Gemma (feu Conrad Houle), feu Réal, feu Germain (Michelle Samson), feu Philippe (Éliette Chassé), Véronique (feu Claude Audette), feu Claude (Gertrude Sévigny), Jérôme (Yvette Guillemette), feu Brigitte (feu Guy Roy) et Danielle (Jean-Marie Bernier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bilodeau : feu Normand (feu Huguette Bernard), Grégoire (Mariette Trachy), Denis (feu Lucette Dubreuil), Bernard (Rachel Guay), feu Lorraine (feu Lucien Desrochers), Élizabeth (Roger Parent), Nicole (Roland Guillemette) et feu Noël (feu Pauline Francoeur, Hélène Gagnon); la famille Pelchat : Richard, Gaston, Normand, Pierrette, Jocelyne, Michel et Hélène Pelchat ainsi que leurs conjoints et conjointes; de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tous ses petits coeurs du 7ème étage et au personnel des soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un grand merci également à monsieur Laval Perron pour son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Paroisse de Saint-Isidore.