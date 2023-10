PRUNEAU, Jeannine



À l'hôpital Saint-François d'Assise, est décédée le 14 septembre 2023, madame Jeannine Pruneau à l'âge de 80 ans, fille de feu Arthur Pruneau et de feu Marie-Jeanne Dumont. Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, Denis, Denise, Hélène, Alain et Lucie " Picard " ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses sœurs Carmen Pruneau et Marguerite Pruneau, ainsi que plusieurs cousins et cousines et amis (es). Nous remercions toute l'équipe des soins palliatifs pour leur soutien moral ainsi que pour leur respect de l'humanité exemplaire. Un gros Merci.