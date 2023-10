CHANTAL, Louise



À l'institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 19 septembre 2023, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Louise Chantal, épouse de feu monsieur Daniel Paradis, fille de feu dame Gemma Latulippe et de feu monsieur Émile Chantal. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 11h à 14h et seront suivies d'Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil, ses enfants; Chantale Ratté (Mathieu Bégin), Danny Ratté, ses petits-enfants; Joëlle, Sophie Ratté (Antony Gamache), Olivier Martel Ratté (Emmanuelle Collin), Klara Martel Ratté, Kloé Bégin Ratté, Jean-Daniel Ratté (Noèmy Fortin Hurtubise), elle laisse également ses frères et soeurs; sa jumelle feu Louisette Chantal, Diane Genest Chantal (Réjean Genest), Gilles Chantal (Michelle Rancourt), Denis Chantal (Ginette Hudon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, dons en pneumologie. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.