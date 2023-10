ARÈS, André



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 septembre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur André Arès, époux de madame Rose-Alice Rhéaume, fils de feu madame Alice Paradis et de feu monsieur Donat Arès. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Nezha El Koddachy), Mathieu (Paule Robitaille), ses petits-enfants : Sébastien, Rémi, Caroline (Guillaume Blais) et Louis-Philippe, son frère Germain (Monique Gauthier), ses soeurs : Nicole et feu Denise, ses belles-soeurs : Jacqueline et Thérèse (Paul), ses neveux, nièces : Geneviève, Mylène, Christiane, Olivier, Valérie et leur conjoint ainsi que ses cousins, cousines, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur grande disponibilité en dialyse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, adresse : 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. André était greffé du coeur depuis 2001.