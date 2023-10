MORISSETTE, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 septembre 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Morissette, époux de madame Pauline Noël. Il était le fils de feu Hormidas Morissette et de feu Irène Caron. Il demeurait à St-Gervais, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h. Il laisse dans le deuil son épouse madame Pauline Noël, ses enfants : Daniel (Caroline Bilodeau) et feu Katia; ses petits-enfants : Élisabeth Parke-Morissette (Marc-Étienne Leroux) et Malcolm Bilodeau-Morissette ainsi que ses arrière-petits-fils Justin et Xavier Leroux. Il était le frère de : Agathe (Claude Morissette), Pierrette (Napoléon Fournier), Denis (Diane Bernier), Réjean (Lisette Maheux) et Robert. De la famille Noël, il était le beau-frère de : feu Claude (Jeannette Nicole), feu Jean-Guy (Thérèse Prévost), Gaston (feu Cécile Chabot), feu Germain (feu Pauline Langlois), Yvon (Jeanne-Mance Nolet), Marie-Paule (feu Gilles Verner), Gilles (feu Thérèse Lacroix), Ghislain (Ginette Roy), Conrad (feu Caroline Morissette) et Jocelyne (Yves Ferland) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la