GERMAIN, Robert



À Cap-Santé, le 15 septembre 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé subitement monsieur Robert Germain, époux de madame Gemma Paquin. Il était le fils de feu madame Simone Chevalier et de feu monsieur Lucien Germain. Natif de St-Thuribe, il a vécu à St-Marc-des-Carrières et demeurait maintenant à Ste-Anne-de-la-Pérade.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Il laisse dans le deuil sa chère épouse Gemma; ses enfants adorés: Daniel (Julie Samson) et Judith ainsi que ses petits-enfants qui étaient sa fierté: Olivier (Catherine Roy), Émilie (ainsi que leur mère Isabelle), Simon et Alexis; ses sœurs: Lucette (Jean-Guy Hamelin), Jeannine (Jean-Luc Bégin), Thérèse (Richard Hamelin), ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Paquin: feu Jules (feu Rita Jacob), Julienne (feu Maurice Sauvageau), feu Roméo (Jeannine Gauthier), Robert (Noëlla Toutant), feu Gisèle (feu Vincent Trottier), feu Jeannette (Réjean Gauthier), Réjean (feu Loraine Sénéchal), Nicole (Gérard Therrien), Michel (Louise Keachie), France, Denis (feu Jacinthe Jolette) ainsi que tous ceux qu'il a aimés et ceux qui l'ont aimé. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/. Des formulaires seront disponibles à l'église.