WALCH, Antoine Emile



C'est avec une forte émotion de tristesse et un très grand regret que nous vous annonçons que le 8 septembre 2023, à la résidence Villa Mon Repos située à Lévis, notre père et mari de sa défunte conjointe, Antoine Emile Walch, a rendu l'âme à l'âge de 80 ans et 11 mois, à quelques jours de son anniversaire. Il est allé retrou-ver son épouse bien-aimée, feu Nicole Levesque. Il était le fils de feu monsieur Louis Walch et de feu madame Eugénie Feuerstein. Il laisse dans le deuil ses enfants : Pascal et Danny (Élise Flora). Il laisse également dans le deuil ses soeurs : feu Suzanne (feu Gérard Meyer) et Reine (feu Gabriel Fonteneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis et connaissances Européens. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Levesque : feu Ginette, Nelson (feu Ginette Harvey), Rémi (Marielle Gamache), Lise, Serge (Marilyn Boutin); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents de la famille Levesque et ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel de l'établissement Villa Mon Repos ainsi que le personnel du CLSC de Lévis pour les bons soins prodigués et leur attention de tous les jours. Vos témoignages de sympathie ou vos affections peuvent se traduire par des dons à la Fondation IUCPQ ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera aude 9h à 10h45 pour recevoir les condoléances.