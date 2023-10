BRISSON, Micheline



30 mars 1957 - 29 septembre 2023À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 septembre, à l’âge de 66 ans et 5 mois, est décédée madame Micheline Brisson, épouse de monsieur Marcel Thibault, fille de feu monsieur Roland Brisson et de feu dame Fernande Dufour. Elle demeurait à Québec, autrefois de Clermont. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es), à lade 13h30 à 16h.L’inhumation se fera au cimetière de Clermont. Madame Brisson laisse dans le deuil son époux monsieur Marcel Thibault; ses enfants: Geneviève (Charles Tremblay), Sabrina (David Gagnon), Philippe (Myriam Adam); ses petits-enfants: Coralie Gagnon, Pierre-Antoine Tremblay, Mathis Gagnon, Laurianne Tremblay et Léa Thibault; ses sœurs: Johanne (Alain Dufour), Line (Guy Fortin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Thibault ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHU de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Les formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la