LAFOND, Colette Fournier



Au Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home, le 30 septembre 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Colette Fournier (Garneau), épouse de feu monsieur Omer Lafond. Elle était la fille de feu dame Itha Gagné et de feu monsieur Philias Fournier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 12h30 pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Solange (Noël Martel), Roch (Sonia Bédard) et Robert; ses petits-enfants: Sonia Martel (François Cloutier), François Martel (Claude Lavoie), Stéphanie Lafond (Samuel Pouliot) et Martin Lafond; ses arrière-petits-enfants: Antoine, Laura et Charlie Cloutier, Clara, Valérie, Philippe et Edouard Martel et Juliette Pouliot; ses filleules : Lucie Durocher et Danièle Fluet ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement Saint-Brigid's Home pour la grande qualité des soins apportés à leur mère.