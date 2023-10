BERNARD, Rita



Au CHSLD La Vigie de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 18 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Rita Bernard, épouse de feu monsieur René Bédard. Elle était la fille de feu madame Germaine Gauthier et de feu monsieur Léo Bernard. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances en présence des cendres au :de 13 h 00 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses six enfants : feu Gaétane Bédard, Louise Bédard (Robert), Marlène Bédard, Diane Bédard (Jacques), Helen Bédard (Guy), Jean-François Bédard (Linda), ses neuf petits-enfants : Bruno (Nadia), Mélanie (Christian), Vincent (Myriam), Marie-Ève (Éric), Steve, Simon, Marie-Julie (Philippe), Mélissa (Mark-André), François-Xavier (Marie-Pier), ainsi que ses huit arrières petits-enfants : Mégane, Julianne, Alexandra, Daphnée, Coralie, Félix, Noah-Jeanne et Olivier. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Céline et Mariette, ses frères Denis et Carol et ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bernard ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD La Vigie pour les excellents soins de fin de vie prodigués à notre mère. Elle est allée rejoindre l'homme de sa vie, son époux René, et sa fille bien-aimée Gaétane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du cancer de Québec.