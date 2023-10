Photo fournie par Mathieu Deshayes

La Fondation Charles-Bruneau a tenu le 30 septembre dernier, au Stade IGA à Montréal, la troisième Coupe Charles-Bruneau, un tournoi de hockey-balle rassemblant citoyens et personnalités publiques. Grâce au dévouement de plus de 535 joueurs provenant de 47 équipes, l’événement a permis d’amasser la somme de 1 200 000 $, qui servira à financer la recherche sur les cancers pédiatriques et à offrir ainsi aux enfants de meilleures chances de guérison. La Fondation Charles-Bruneau en a profité pour annoncer qu’en plus de la Coupe à Montréal, la quatrième Coupe se tiendra également à Québec en 2024, histoire de créer une compétition amicale entre les deux villes. Les dates de ces deux événements seront dévoilées sous peu. Sur la photo, de gauche à droite : Mathieu Beaudoin, Richard Laramée, Florence Breton, Tyler Harden, Eva, Vito Mangialardi, Mathis, Hugo Giroux, Carl Pichette, Vincent, Isabelle Ethier, Caroline Duhamel, Rébecca Dumont, Ginette et Pierre Bruneau.

Du fond du cœur

Photo fournie par Pistagnesi-Doyon

Johanne Pistagnesi (photo), présidente de Pistagnesi-Doyon, agence de souscription et cabinet en assurance de dommages avec plus de 30 ans d’expérience, a accepté la présidence d’honneur du 38e cocktail-bénéfice et de l’encan virtuel Du fond du cœur au profit de l’Association pour l’intégration sociale de la région de Québec (AISQ), qui se tient ce soir de 18 h à 20 h 30, au Domaine Cataraqui de Québec. La mission de l’AISQ est de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un diagnostic apparenté ou personnes autistes et de leurs proches en soutenant des services, tels que Répit spécialisé à domicile et Habitation et milieux de vie. Billets en vente sur https://aisq.org.

En réponse à un besoin !

Photo fournie par Dermago

Dermago, service de dermatologie privé, implanté en ligne il y a cinq ans, vient d’ouvrir une première clinique physique située au 3520, rue de l’Hêtrière, local 7, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Dermago répond à une demande croissante en installant sa première clinique, dans des espaces neufs, dans la grande région de Québec, et permet ainsi aux deux dermatologues fondateurs de traiter toutes les conditions cutanées ne pouvant être évaluées en ligne, incluant les cancers de la peau. Les conditions mineures de la peau pourront continuer d’être traitées en ligne, tandis que la clinique permettra de soigner toutes les problématiques. Sur la photo : le Dr Marc-André Doré, MD, FRCPC, FAAD, et la Dre Emilie Bourgeault, BSc., MD, FRCPC, dermatologues et fondateurs de Dermago en 2018.

En voiture !

Photo fournie par la Société

Fidèle à son habitude, la Société de modélisme ferroviaire de Québec vous invite à son exposition annuelle de trains miniatures, à l’occasion du long congé de l’Action de grâce. L’événement se tiendra donc entre 10 h et 16 h, les 7, 8 et 9 octobre, au 3350, chemin de la Gare, à l’ouest de la gare VIA Rail de Sainte-Foy qui abrite la Société depuis 1986. L’entrée sera gratuite pour les enfants de 15 ans et moins et coûtera 10 $ pour les adultes (16 ans et plus). Vous pourrez découvrir l’univers du modélisme ferroviaire, contempler les nouvelles réalisations de la Société, découvrir ou redécouvrir les diverses maquettes réalisées par ses membres, vous familiariser avec les nouvelles technologies du modélisme ferroviaire, effectuer une balade à bord de trains miniatures de fabrication artisanale, contempler l’animation d’un réseau Lionel et échanger avec des artisans du modélisme ferroviaire. https://www.smfq.ca.

Anniversaires

Photo d’archives

Annie Champagne (photo), directrice générale, Créneau d’excellence Aliments Santé et MYCÉLIUM incubateur alimentaire... Kate Winslet, actrice britannique (Titanic), 48 ans... Nicolas Fontaine, ex-skieur acrobatique québécois, 53 ans... Patrick Roy, ex-directeur général et ex-entraîneur-chef des Remparts de Québec, 58 ans... Mario Lemieux, propriétaire minoritaire des Penguins de Pittsburgh (LNH), 58 ans... Jean Perron, entraîneur-chef du Canadien (1985-1988) et des Nordiques (1988-1989), gagnant de la Coupe Stanley en 1986, installé à Chandler en Gaspésie, 77 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 5 octobre 2022 : Léopold Fournier (photo), 74 ans, avocat qui avait concentré sa pratique en droit du divertissement, en accompagnant ses clients dans leurs activités reliées aux domaines artistique et culturel... 2021 : Pierre Légaré, 72 ans, humoriste québécois connu pour ses jeux de mots, ses calembours et ses blagues en forme de questionnements existentiels... 2011 : Steve Jobs, 56 ans, entrepreneur et informaticien américain, cofondateur d’Apple... 2018 : Pierre Théberge, 76 ans, pilier des arts visuels au Canada et ex-directeur du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC)... 2016 : Michel Pageau, 75 ans, fondateur du Refuge Pageau pour la faune à Amos, en Abitibi... 2014 : Richard Latulippe, 69 ans, président du magasin Latulippe Inc., de Québec... 2004 : Rodney Dangerfield, 82 ans, comédien, acteur et scénariste américain... 2003 : Roger Bédard, 78 ans, l’une des personnalités du monde sportif les plus connues de la région de Granby... 2003 : Dan Snyder, 25 ans, joueur de centre des Thrashers d’Atlanta... 1977 : Jean-Charles Bonenfant, 76 ans, journaliste et professeur de droit à l’Université Laval.