ROY, Raymonde Cadorette



Paisiblement et entourée de l'amour de sa famille, à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 22 septembre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Raymonde Roy épouse de feu monsieur Raymond Cadoret (Cadorette). Elle était la fille de feu Marie-Ange Lacasse et de feu Adrien Roy. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à la :Condoléances: le dimanche 8 octobre de 10 h 00 à 12 h 30.sur invitation. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric, Stéphane, Régis, Maude et leurs conjoint(e)s, ses petits-enfants: Antoine et Emma, Amélie, Axel et Claudine, Louis et Malorie, Pierre-Alexis, Alyssa, Tom-Elric et Henri-Xavier, ses frères et soeurs : Louisette, Réjeanne, Réjean, Yolande et leurs conjoint(e)s, les frères et soeurs de son conjoint, feu Jean-Guy, feu Paul-André, Normand, Liliane, Yvon, Roger, Nicole et leurs conjoint(e)s. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, nombreux amis(es) et employés. Dons suggérés: Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/donner/donen-memoire-in-memoriam/. Remerciements à l'incroyable équipe de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis qui lui ont prodigué des soins exceptionnels et humains. La direction des funérailles est confiée à la :