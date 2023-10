CARON, Denis



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1er octobre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Denis Caron, époux de dame Lyse Garneau, fils de feu Angela Faucher et de feu Georges-Fernand Caron. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lyse; son fils Richard Garneau Caron; ses deux petites-filles : Maude (Edward) et Gabrielle, son frère Michel (feu Lucie); ainsi que les membres de la famille Garneau et plusieurs ami(e)s.