KING, Paula



La famille Fortin vous annonce avec tris-tesse, le décès de madame Paula King, le 25 septembre 2023, à l'âge de 80 ans. Madame était l'épouse de feu monsieur Lucien Fortin. Née à Boscombe en Angleterre, le 23 septembre 1943, elle était la fille de feu madame Agnès Downer et de feu monsieur Charles King et de feu Audrey Lloyd Jardine, sa mère biologique. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Hélène Labine), Paul (Carole Giroux), Marc (Nancy Côté), Suzanne (Simon Parent); ses petits-enfants : Angélique (Francis Pelletier), Mathieu (Marie-Hélène Dupont), William, Catherine, Laurie, Justin, Clarissa, Francesca, Emily Rose et Julianna et ses arrière-petits-enfants : Florence et Xavier. Elle était la sœur de feu Gloria (Bill Bruinix). Elle laisse les membres de la famille Fortin : William (Laurence Fortin), feu Thérèse (feu Jacques Lachance), feu Yolande (feu Yvan Langevin), feu Robert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amies. Les membres de la famille recevront les condoléances à :de 10h à 11h.Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/80177 Les cendres seront déposées au columbarium de la coopérative funéraire par la suite. La famille remercie la Dre Keller pour son attention particulière ainsi que la Dre Couturier et le personnel du centre palliatif de l'hôpital Jeffrey Hale pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.