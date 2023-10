GIROUX, Rose



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus) le 11 sept. 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Rose Giroux. Native de l'Ange-Gardien, elle était la fille de feu madame Simone Tremblay et de feu monsieur Jean-Baptiste Giroux. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera à 15h30 au cimetière de l'Ange Gardien 6357 Ave Royale, L'Ange-Gardien, Québec G0A 2K0. Madame Giroux laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Sr Thérèse (Congrégation Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours), Rosaire (Marthe Allard), Jacqueline (feu Lorenzo Labbé), Jean-Guy, Jeanne-d'Arc (Pierre Paquet), Noël (Rachel Morin), Cécile, Aline (Yvon Blouin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de : feu Marcel (Suzanne Chantal) et Roger (Diane Morin). Un remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que ceux du CLSC Orléans (soins palliatifs à la maison) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La famille souhaite exprimer également leur reconnaissance envers leur soeur Aline pour son approche humaine et l'aide apportées à Rose. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca