Attentat à la pudeur il y a 50 ans: un octogénaire obtient une deuxième chance

Un octogénaire qui avait été déclaré coupable d’attentat à la pudeur sur une enfant de 7 ans il y a un demi-siècle vient d’obtenir une deuxième chance de s’en sortir, puisque la cour a permis, dans un geste rarissime, que le père de la victime vienne témoigner... contre sa propre fille.

« Ça n’arrive pas souvent d’entendre de la preuve après le verdict », a reconnu la juge Julie Riendeau ce jeudi, au palais de justice de Montréal.

Rhéal Landry, un résident de Blainville âgé de 86 ans, a ainsi pu faire annuler sa culpabilité pour un attentat à la pudeur qu’il aurait commis dans les années 1970. À l’époque, le pédophile allégué travaillait dans l’industrie du remorquage et était proche du père de la victime.

La main dans le sac

Comme l’entreprise était domiciliée au sous-sol de la résidence du père, il devait régulièrement se rendre chez la victime. C’est là qu’il aurait agressé la fillette alors âgée de 7 ans seulement, en la menaçant pour qu’elle prenne des poses sexuellement explicites et qu’elle se laisse abuser.

« Ça arrivait dans le sous-sol ou dans la chambre », a mentionné la juge en parlant d’une dizaine d’agressions, entre 1972 et 1976.

L’enfant en avait parlé à sa mère. Et un soir, alors que cette dernière avait caché sa fille en lieu sûr, elle avait surpris Landry qui entrait dans la chambre. Pris la main dans le sac, l’accusé avait alors pris ses distances avec cette famille.

Une plainte avait été déposée des décennies plus tard. Et à la suite d’un procès, Landry avait été déclaré coupable sur toute la ligne, compte tenu du témoignage fiable de la victime et de toute la preuve qui l’accompagnait.

Le père se manifeste

Sauf qu’à la suite de la médiatisation de l’affaire, le père de la victime aurait pris connaissance de l’affaire et se serait mis en tête d’aider Landry. La défense a alors déposé une requête pour faire annuler le verdict afin d’entendre le père.

« Selon lui, l’accusé n’est jamais resté dormir dans la résidence et quand il venait, il ne restait pas tard », a expliqué la juge.

Or, comme ce témoignage pourrait avoir une influence sur le verdict, la magistrate n’a pas eu le choix, dans ce cas-ci, d’acquiescer à la demande et de permettre à la défense de présenter une preuve nouvelle. Il s’agit d’une décision excessivement rare, mais elle était nécessaire ici, a dit la magistrate.

Pour réduire au maximum les délais, elle s’est d’ailleurs assurée que le père de la plaignante pourra témoigner pas plus tard que dans deux semaines.