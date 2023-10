MORIN, Gilberte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 septembre 2023, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée madame Gilberte Morin, épouse de feu Maurice Morissette et fille de feu Anselme Morin et de feu Anna Lemieux. Elle demeurait à Saint-Léon-de-Standon.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire en l'église, Saint-Léon-de-Standon. Elle laisse dans le deuil outre ses enfants : Jacques (feu Michelle Blouin), Danielle (Benoît Dupuy), Simon (Huguette Brousseau), Marie (Jacques Dorval) et Brigitte; ses petits-enfants : Audrey, Laurie, Pascale, Catherine, Alexandre et Chloé; ses arrière-petits-enfants: Mya et Joseph ainsi que Geneviève Dumais et sa fille Sophie; ses frères et soeurs Laliberté: Marc (Claudette Racette), Raymonde (feu Marc Audet) et Lisette (Jacques Mathieu); ses beaux-frères: Jean-Roch Audet (feu Rachel Laliberté) et Raymond Tanguay (feu Gilberte Morissette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Morin, Laliberté et Morissette ainsi que ses ami(e)s et connaissances de la Villa des Méandres et du village de Saint-Léon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fabrique Sainte-Kateri-Tekakwitha (pour la communauté de Saint-Léon-de-Standon), 199A, rue Sanatorium, Lac-Etchemin, G0R 1S0.