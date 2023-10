PAQUET, Laurent



À Québec, le 11 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Laurent Paquet, époux de feu dame Pierrette Beaulieu, fils de feu monsieur Télesphore Paquet et de feu dame Mérilda Garneau. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : Pauline (Réjean Paradis), Lisette (Michel Fortier), Patricia (Paul O'Neill), Richard (Danielle Bossé) et André; ses petits-enfants : Catherine, Michael, Jonathan, Audrey-Anne, Raphaël, Vincent, Monica, Justine et Rosie; ses arrière-petits-enfants : Allison, Amélia, Jacob, James, Noah, Olivia-Rose, Lylianna, Colin, Constance, Tristan et Christophe; ses belles-soeurs et beaux-frères : Francine Beaulieu, Michel Beaulieu (Nicole Giroux), Clémence Morissette, Suzanne Paré et Lucien Nadeau ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 09h30 à 11h00 à :Les cendres de monsieur Paquet seront déposées au cimetière Sainte-Thérèse-de-Lisieux à 14h30, le jour même des funérailles. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec, QC G1J 2G3, https://fondationcervo.com/