LAVOIE, Louise-Marie



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 24 septembre 2023, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Louise-Marie Lavoie, fille de feu madame Marie-Jeanne Bouchard et de feu monsieur Simon Lavoie. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au :à partir de 13 h, suivi d'et de là, au cimetière de Cap-Santé. Madame Lavoie laisse dans le deuil ses filles : Danielle Trépanier (Yvan Jobin) et Isabelle Trépanier ; ses petits-enfants : Mathieu, Samuel et Laurence; ses arrière-petits-enfants : Danick et Maélie. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Colette (feu René Morissette), feu Sylviane, Gisèle, Adrien (Joan Marcotte), Florent, Gilles, Raynald (Denise Beauregard), Jocelyne (feu Ginette Meloche), Henriette (Georges Nadon). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Trépanier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf et de la Résidence O'Sommet de Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca