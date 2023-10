PELLETIER, Maurice



À l'Hôpital de Montmagny, le 28 août 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Maurice Pelletier. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli, autrefois à L'Islet. Il laisse dans le deuil monsieur Simon Gagnon (feu Lucette Morin - Jeanne-Mance Gagnon) et leur famille, chez qui il a demeuré de nombreuses années et qui l'ont toujours considéré comme faisant partie des leurs; Dominique, Marie-France (Jean-Denis Thibault), Sylvain (Caroline Guay), Jacinthe (Richard Guimond) et leurs enfants. Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Pelletier, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Monique et Mario ainsi qu'à Joannie et à leur équipe de la Résidence où il a demeuré ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Horizon Soleil 35, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli (Qc), G0R 3G0.