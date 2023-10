PROULX, Alina Bélanger



Au Centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, le 22 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Alina Bélanger, épouse de monsieur Moïse Proulx. Elle était la fille de feu monsieur Maxime Bélanger et de feu dame Joséphine Fortin. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s au, jour des funérailles, à compter de 12h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Moïse, ses enfants : Michel (Sylvie Bertrand), Wilson (Sylvie Mercier), Micheline (Raymond Gagnon), Carol (Marcel Brochu), ses petits-enfants : Dérick et David Proulx, ainsi qu'Éric et Cécilia, Mathieu, Maxime et Alexandre Proulx, Olivier et Marie-Josée Lagrange et ses 17 arrière-petits-enfants; ses frères et ses sœurs : feu Joseph (feu Marguerite Caron), feu Cyrille (feu Yvonne Touchette), feu Omer (feu Adora Couillard), feu Vital, feu Réal (feu Angéline Mercier), feu Jeanne d'Arc (feu Honorat Couillard), feu Donald (feu Rolande Pelletier), feu Marguerite (feu Jacques Bernier), feu Clermont (Lucette Boucher), Jean-Guy (feu Anita Pelletier), Yvette (feu Eudore Couillard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Proulx : feu Gérard (feu Simone Boivin), feu Joseph (feu Simone Marceau), feu Philippe (Lauretta Labbé), feu Jeanette (feu Hector Guillemette), feu Antoine (Madeleine Bissonnette), feu Jean, feu Claude (feu Simone Marceau, Céline Chouinard), feu Gaston (Madeleine Guénette). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam La direction des funérailles a été confiée à la