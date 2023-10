FORTIN, Thérèse Gagné



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée, dame Thérèse Fortin, épouse de feu monsieur Gérard Gagné. Native de Petit-Saguenay, elle était la fille de feu dame Catherine Houde et de feu monsieur Léon Fortin. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anna, Louise, Pierre (Sylvie Caron), Jean, Stéphane, Josée (Mario Lindsay) et Jonathan (Sylvianne Morin); ses petits-enfants : Raphaël (Julie Bibeau), Jade (David Guimond), William (Lexi Zhu), Olivier (Élodie Bouffard), Antoine (Laurence Vincent-Blouin), Samuel, Élizabeth, Noémie, Abyguelle (Jean-David Rhéaume), Juliette (Olivier Déry); ses arrière-petits-enfants Léonard et Charlotte; son frère Gaétan Fortin (Cyrillia Houde) ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Gagné ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances à :de 9h00 à 11h00.Les cendres seront déposées au columbarium de la coopérative funéraire. Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/80021. La famille remercie tout le personnel de la résidence Le Myriade et du CHSLD Limoilou, qui l'ont accompagnée dans sa vie quotidienne, ainsi que le personnel de l'Hôtel Dieu de Québec pour les bons soins prodigués dans les derniers moments de sa vie.