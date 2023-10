Campagne de séduction de Northvolt à Saint-Basile-le-Grand: «C’est de la grosse poudre aux yeux»

Malgré les kiosques d’information, les cafés, les brioches et les chandails pour enfants, des citoyens de Saint-Basile-le-Grand venus rencontrer la suédoise Northvolt jeudi soir dans leur ville pour parler de leur méga-usine avaient souvent le sentiment d’être mis devant le fait accompli.

«C’est de la grosse poudre aux yeux», a dénoncé au Journal Fabrice Clapuyt, chef électricien de métier, résident de Saint-Basile-le-Grand.

«Mon père a travaillé à la Baie-James, c’était à des centaines de kilomètres d’ici. C’était vraiment dans le Nord où il n’y avait rien du tout. Ici, on a nos vies, nos maisons», a-t-il pesté.

Trois jours après que le maire et ses conseillers eurent présenté le mégaprojet à une centaine de citoyens, c’était au tour de l’entreprise Northvolt d’aller chez eux.

En entrevue au Journal la semaine dernière, le cofondateur et chef de la direction nord-américaine, Paolo Cerruti, avait promis aller à la rencontre des citoyens de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Il a tenu sa promesse en les accueillant.

Photo Francis Halin

Alors que 82% du terrain de la future méga-usine de Northvolt se trouve dans leur municipalité, ils étaient une bonne centaine à entrer au compte-goutte pour voir l’entreprise, qui a leur ville dans la mire.

«Pitch de vente sympathique»

Or, jeudi soir, la plupart des citoyens interrogés par Le Journal étaient sur leur faim.

Certains, comme Fabrice Clapuyt, ont carrément menacé de déménager si Northvolt s’installe pour de bon, malgré le «pitch de vente sympathique».

D’autres, comme Anne-Marie Pinot et sa fille, s’inquiétaient pour l’environnement.

Photo Francis Halin

«On nous montre le beau côté des choses ici, mais pourquoi ça se fait si vite?», s’est demandée la mère de famille à voix haute.

«Le ministère de l’Environnement, on le sait, ça n’a pas trop de puissance au gouvernement, tant au provincial qu’au fédéral», a-t-elle poussé.

Elle a l'impression que les pannes d’électricité sont plus fréquentes et craint que l’arrivée de la méga-usine n'aide pas.

À côté d’elle sa fille, Laurence Boucher, 16 ans, étudiante au collège, avait elle aussi des préoccupations.

«J’ai peur au niveau environnemental. Est-ce que les déchets seront bien gérés?», a-t-elle soufflé.

«On a déjà eu les BPC à Saint-Basile. On a un historique avec des produits chimiques. On en amène d’autres types», a partagé Philippe Lamoureux, représentant des ventes, qui s’était déplacé pour en savoir plus sur la sécurité des batteries de Northvolt.

Photo Francis Halin

«Je ne pense pas que ce soit des choses qui pourraient se produire de nouveau avec les normes d’aujourd’hui, mais je ne suis pas devin», a-t-il affirmé.

Dans le clan des enthousiastes, Robert Boyd, résident de Saint-Basile depuis 1986, disait voir l’arrivée de Northvolt d’un bon œil, pour la suite du monde.

«C’est un cadeau du ciel», a-t-il lancé spontanément lorsqu'accroché par Le Journal.

«Je suis pour à 100%. J’ai 79 ans. Je constate que mes petits-fils et mes voisins verront des retombées», a-t-il mentionné.

Photo Francis Halin

Plus de transparence

Plus tôt en journée, le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) avait demandé au ministre de l’Environement d’utiliser son pouvoir pour exiger que le projet de Northvolt passe devant le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

«La population québécoise devrait bénéficier d’une plus grande transparence sur les tenants et aboutissants», avait insisté Caroline Poussier, directrice générale par intérim du CQDE, par communiqué.

«Alors qu’il s’agirait du plus grand investissement privé manufacturier de toute l’histoire du Québec, le principe de précaution devrait être de mise», avait renchéri Camille Cloutier, avocate au CQDE.

Mercredi dernier, un reportage de Radio-Canada avait levé le voile sur les milieux humides, les terres agricoles et les oiseaux qui sont menacés.