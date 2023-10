BILODEAU, Irène



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 30 septembre 2023, à l'âge de 103 ans et 10 mois, est décédée madame Irène Bilodeau, épouse de feu Ernest Alexandre Gobeil, fille de feu Cécile Martel et de feu Albert Bilodeau.La famille vous accueillera aude 9h30 à 13h30., suivi de l'inhumation au cimetière Saint-Charles, au 1460, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec, (Qc) G1N 3Y6. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Guy (Anna MacFarlane), Dominique (Ginette Rousseau), Rodrigue (Isabelle Savard), Marie-Reine (Bruno Vallières), Odile (André Pleyer), Michel (Brigitte Michaud) et Gaetan (Ginette Jobidon). Elle laisse aussi dans le deuil - ils se dénombrent sur cinq générations - plusieurs petits et arrière-petits-enfants, qu'elle a pu chérir et connaître de son vivant. Notre mère est allée rejoindre ses nombreux frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs et même quelques petits-enfants, des êtres inestimables à ses yeux, et qui sont disparus au fil du temps. Lui survit sa sœur, Georgette (feu Hugues Lachance). Son départ laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces des familles Bilodeau et Gobeil, de même que des amis proches de notre famille. Le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement et celui du Manoir de la Rivière, à Cap-Rouge, ont assuré toute l'attention et les soins que nécessitaient les besoins de notre mère et notre famille tient à leur exprimer toute l'appréciation et la reconnaissance pour l'excellence des services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.