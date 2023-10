Le président russe Vladimir Poutine a qualifié de «dégoûtant» l’hommage rendu par la Chambre des communes à l’endroit d’un vétéran ukrainien qui a servi Adolf Hitler dans une unité nazie. Il a également ajouté que l’incident prouvait que Moscou avait raison d’aller «dénazifier» l’Ukraine.

L’homme fort du Kremlin est revenu sur cette bourde lors d’une période de questions au club de discussion de Valdai, à Sochi.

Vladimir Poutine a soutenu que les sanctions imposées à son pays avaient fait mal à l’économie européenne et avaient permis à celles des États-Unis et des pays asiatiques de devenir plus compétitives.

Celui qui est à la tête d’une des plus grandes puissances nucléaires au monde a ouvert la porte au retour des essais nucléaires. Il a par ailleurs annoncé les essais concluants du Burevestnik, un missile à propulsion nucléaire et à capacité nucléaire capable de prouesses inégalées.

Le premier ministre Justin Trudeau s’est excusé le mois dernier après que le président de la Chambre des communes ait rendu hommage à un vétéran nazi lors de la visite au Canada du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L’événement a servi de munitions à la propagande russe qui soutient que l’opération militaire en Ukraine vise à «dénazifier et démilitariser» le pays. Kyïv et ses alliés occidentaux affirment que les actions de la Russie constituent un acte de guerre injustifié motivés par l’appât du gain.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est d’origine juive, a toujours affirmé que les accusations de la Russie étaient absurdes.

D'après les informations du Globe and Mail.