Cisjordanie: deux Palestiniens tués dans un échange de tirs avec des soldats israéliens

Deux Palestiniens ont été tués jeudi matin dans un échange de tirs impliquant des soldats israéliens près de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon des sources concordantes.

Abdoul Rahman Atta, 23 ans, et Houzayfa Faris, 27 ans, ont été tués par «des balles de l'occupation» (Israël, NDLR), a annoncé le ministère palestinien de la Santé dans communiqué, sans fournir plus de détails sur les circonstances de leur mort.

L'armée israélienne a confirmé de son côté dans un communiqué avoir «neutralisé (deux) terroristes» ayant selon elle tiré sur un «véhicule israélien» près du village palestinien de Shoufa, au sud-est de Tulkarem.

Non loin de là, dans le camp de réfugiés palestiniens de Tulkarem, les forces armées israéliennes ont d'autre part mené des «activités antiterroristes», selon un autre communiqué militaire.

Au cours de ce raid en zone autonome palestinienne (où la sécurité intérieure et le maintien de l'ordre public sont du ressort de l'Autorité palestinienne, aux termes des accords dits d'Oslo II), cinq membres de la police des frontières israélienne ont été blessés, dont trois grièvement, par un engin explosif, selon l'armée.

De leur côté, les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du mouvement islamiste du Hamas, ont déclaré sur Telegram que certains de leurs membres avaient été impliqués dans des «affrontements» avec des forces armées israéliennes dans le camp de Tulkarem.

Au moins 245 Palestiniens, 32 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués depuis le début de l'année dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.