Course aux minéraux stratégiques: la ministre Blanchette Vézina veut rouvrir la Loi sur les mines pour le développement de la filière batterie

Engagé dans la course aux minéraux stratégiques pour le développement de la filière batterie, le gouvernement Legault a l’intention de modifier la loi pour faciliter l’ouverture de nouvelles mines. La ministre Blanchette Vézina soutient toutefois que les projets ne peuvent pas aller de l’avant sans l’adhésion de la population.

« On souhaite développer cette filière batterie avec nos minéraux. Est-ce que dans cinq, dix ans, quinze ans, on aura besoin de plus... ou dans deux ans ? C’est possible », a reconnu en entrevue la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

« Il est certain que dans la transition énergétique, la décarbonation des économies mondiales, le besoin est grand, a-t-elle ajouté. C’est une opportunité intéressante pour le Québec. »

De fait, le sol québécois regorge de minéraux dont la demande est de plus en plus forte à l’heure actuelle, comme du graphite, du cobalt et du lithium.

Ce potentiel demeure toutefois « sous-exploité », croit la ministre. Il n’y a, par exemple, qu’une seule mine de lithium, une composante importante des batteries dans les véhicules électriques, en exploitation au Québec. Elle est située à La Corne, en Abitibi-Témiscamingue. Un autre projet est en cours de développement à la Baie-James.

Dans les derniers mois, le gouvernement Legault a multiplié les investissements massifs dans le développement de la filière batterie. Il allongera entre autres près de 3 milliards $ pour l’usine de batterie de Northvolt en Montérégie, 320 millions $ pour l’usine de Ford à Bécancour, et 150 millions $ pour celle de General Motors.

Accélérer le processus

Or, le développement d’une mine ne se fait pas en criant ciseau. C’est l’une des raisons pour lesquelles la ministre Blanchette Vézina planche en ce moment sur un projet de loi visant à moderniser le régime minier.

Elle explique que l’obtention d’environ 650 permis est nécessaire pour ouvrir une mine, et que ce processus peut prendre, à lui seul, une dizaine d’années.

« Je pense qu’on peut être plus efficace, et garder nos normes strictes, ne pas couper les coins ronds », a-t-elle affirmé, en précisant que le projet de loi contiendra également des éléments pour améliorer la réutilisation et la valorisation des résidus miniers.

Il ne s’agit donc pas de faire des mines pour faire des mines, insiste-t-elle. « L’objectif, c’est d’aller extraire les minéraux dont on a besoin pour décarboner l’économie, et de le faire en cohérence avec les milieux, avec une meilleure prévisibilité, une meilleure harmonisation des usages et du territoire ».

Claims

Du même souffle, Maïté Blanchette Vézina assure « qu’il n’y aura pas de [nouvelles] mines sans acceptabilité sociale ».

Elle entend donc apporter des changements dans le dossier des claims miniers, qui suscite de l’inquiétude au sein de la population.

Les claims permettent à une entreprise d’avoir le droit exclusif d’explorer le sol. Il est d’ailleurs arrivé que des citoyens inquiets achètent eux-mêmes des claims sur leur terrain pour s’assurer qu’aucune entreprise ne puisse le faire, rappelle la ministre. Les municipalités, elles, se sentent parfois prises au dépourvu.

« Il est clair qu’on doit ouvrir la loi pour apporter une solution à ces préoccupations, a lancé Mme Blanchette Vézina. Est-ce que c’est nécessaire qu’un claim minier se retrouve en plein centre-ville, alors qu’on sait pertinemment qu’il n’y aura probablement jamais de mine à cet endroit ? »

Le projet de loi est présentement à la table à dessin, mais il ne sera probablement pas déposé cet automne, a précisé le cabinet de la ministre. « Il est encore trop tôt pour dire à quel moment il sera prêt », a-t-on indiqué.