DROUIN, Suzanne Perreault



À la Résidence Margo, le 16 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Suzanne Perreault, épouse bien-aimée de feu monsieur Gérald Drouin, fille de feu Rose Frenette et de feu Wilfrid Perreault.La famille vous accueillera à lale vendredi 13 octobre 2023 19 h à 22 h.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 10 heures pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Sylvie Drouin (Bruno Cantin), François Drouin (Marie-Josée Morisset), Jean Drouin (Barbara Drouin) et Guy Drouin (Lyne Larouche); ses petits-enfants : Carolyne Cantin (Vincent Garneau), Mathieu Cantin, Simon Drouin (Allyson Donley), Patrice Drouin (Noémie Caron), Sébastien Drouin, Christopher Gillet, Gregory Gillet (Harmony Rooney), Paul Gillet (Sherry Wang Gillett), Charles Drouin, Anthony Drouin, Rose Drouin (William Vandal) et Thomas Drouin; ses arrière-petits-enfants : Henri, Léon, Blanche, Elianne, Luca, Mathilda, Barbara et Amélia; ses filles de coeur : Danièle Robidoux (Guy Lamontagne) et France Robidoux (Alain Grenier); sa belle-soeur : Lorraine Voiselle; ainsi que ses bons amis : Georges et Louisette De Rico et Laurette et Jacques Deslauriers et de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, qu'elle aimait beaucoup. Elle est allée rejoindre, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Perreault : Claire Perreault (feu Lionel Bergeron), Raymond Perreault (feu Gilberte Marquis), Denyse Perreault (feu Raymond Robidoux), Maurice Perreault (Lorraine Voiselle), Gisèle Perreault, Louise Perreault (feu Raynald Bourassa) et ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Drouin : Paul-Armand Drouin (feu Claire Ratté), Gaston Drouin (feu Marielle Gosselin), Michel Drouin (feu Pierrette Denis) et Claudette Drouin (feu Lucien Fournier). La famille tient à remercier tout particulièrement et chaleureusement le Dr Paul Poirier ainsi que chacun des membres du personnel de l'unité de soins de la résidence Margo pour l'amour et les soins prodigués à notre mère durant les six derniers mois de sa vie, dont tout spécialement madame Catherine Poirier, directrice des soins infirmiers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité Joie, 28 chemin des Cascades, Lac-Beauport (Québec) G3B 0C4 (tél : 418-849-4087, fondation@citejoie.com)