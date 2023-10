LEMIEUX, Gilles



À l'Hôpital St-François d'Assise à Québec, le 22 août 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gilles Lemieux, époux de Mme Nicole Gaumond et fils de feu Paul-Emile Lemieux et de feu Gabrielle Morin. Il demeurait à Québec et était originaire de Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Simon (Sonia Garneau); ses petits-enfants : Jessica Garneau Lemieux (Mathieu Bergeron), son filleul Jonathan Lemieux (Marie-Michelle Jacob), Janik Lemieux (Akim Hardy); ses arrière-petits-enfants : Olivia, Thomas, Adèle, Jade, Lohan et Romy. Il était le frère de : feu Marcel, feu Yvon (Vivianne Smith), feu Rolande, Micheline (feu Marcellin Langlois), Lisette (Gaston Boulet), feu Claude (feu Louisette Morin). De la famille Gaumond, il était le beau-frère de : Claude (Gisèle Bélanger), feu Jean-Guy, Raymond, Yolande (feu Gaston Boulet), feu Louisette, Hélène (Jacques Guimont), Marcelle (feu Michel Émond (Gaudreau)), Simone (feu Valmont Poitras), Gilles (Monique Couture). Il laisse également dans le deuil sa filleule Manon Boulet et plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, www.fondationduchuquebec.ca.