Vacances de Pâques au Montana: une fin de semaine à 230 000 $ pour Trudeau

Une fin de semaine de vacances de Justin Trudeau dans un club huppé au cœur des montagnes du Montana pour Pâques a finalement coûté près de 230 000 $ aux contribuables canadiens, un montant pratiquement 10 fois plus élevé que celui avancé par le gouvernement à la mi-septembre.

Le 18 septembre, le député Luc Berthold avait indiqué, à la suite d’une question des conservateurs, que les dépenses encourues pour les vacances du premier ministre, du 6 au 10 avril, totalisaient un peu plus de 23 800 $.

Or, selon ce qu’a rapporté CBC News mercredi, le coût réel des vacances de M. Trudeau au Yellowstone Club est plutôt de 228 829 $, une fois que l’on tient compte d’une facture de plus de 200 000 $ assumée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour assurer la sécurité du premier ministre pendant ses vacances.

Le coût dévoilé par le diffuseur public n’inclut pas les salaires normaux des membres de la GRC, de l’aviation royale canadienne et du personnel qui a accompagné Justin Trudeau jusqu’au Montana.

Ce n’est pas la première fois que les vacances de Justin Trudeau attirent l’attention. Au cours de son premier mandat, il avait passé ses vacances de Noël 2016 sur l’île privé de l’Aga Khan, s’attirant éventuellement un blame du Commissaire à l’éthique du Canada.

Cette année, M. Trudeau a fêté le Nouvel An en Jamaïque sur la propriété d’un ami de la famille et donateur de la Fondation Trudeau, un voyage qui a coûté plus de 160 000 $ aux contribuables.

Les vacances du premier ministre ne suscitent pas la controverse qu’en raison de leur coût. En septembre 2021, au terme de la dernière campagne électorale, Justin Trudeau s’était offert quelques journées de congé à Tofino, en Colombie-Britannique. Or, il avait choisi de poser ses valises pile à l’occasion de la toute première célébration de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, au grand dam des communautés autochtones.