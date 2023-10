JUNEAU, Monique



À Hôtel-Dieu de Québec, le 30 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Monique Juneau. Elle était la fille de feu dame Juliette St-Pierre et de feu monsieur Lucien Juneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera le mercredi 18 octobre 2023 de 10h à 11h ausuivi de la disposition de ses cendres au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles, au 1460, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec (Qc) G1N 3Y6. Elle laisse dans le deuil : son frère Jean-Pierre (Ezilia Laforest); ses belles-sœurs : Thérèse Fradet (feu Roger Juneau) et Yolande Pelletier (feu Gilles Juneau.); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres sœurs qui l'ont précédée : feu Madeleine (feu Edmond Lacombe), feu Pierrette (feu André Boutet) et feu Huguette (feu Jean-Louis Lachance). La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca