FAUCHER, Jean-Noël



À l'Hôpital Laval de Québec, le 10 septembre 2023, à l'âge de 96 ans et 9 mois, est décédé Monsieur Jean-Noël Faucher, époux de feu Marie-Jeanne Proulx. Il demeurait à Québec (Sainte-Foy).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,entre 12h et 14h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Christine), Claude (Danielle), feu Ginette (Daniel), Michelle (Philippe), Diane et Sylvain (Andrée); ses petits-enfants : Gabriel, Geneviève, Jacqueline, Nicolas, François, Marie-France, Laurent, Catherine, Étienne, Guillaume, Maude, Nadège et Tristan; ses arrière-petits-enfants : Abyan, Amana, Aasiyah, Joséphine, Atreyu, Elliot, Arnaud, Olivier, Émilie, Lana, et Romane. Il était le frère de : feu Marie-Berthe (feu Wilfrid), feu Yvette (feu Onésime), feu Thérèse (feu René), Roch (Lucia), feu Antonio (Solange), feu Solange, feu Gilles (feu Carmen), feu Camille (Jeanne D'Arc) et Cécile (feu Claude) et le beau-frère de : feu Thérèse (feu Renaud), feu Réal (feu Éloise), feu Antonio (feu Thérèse), feu Blanche (feu Gérard), feu Gaston (feu Suzanne), feu Philémon (feu Thérèse), feu Henri-Paul (Yolande), feu Liette (feu Émile). Il laisse également dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Laval, particulièrement l'équipe du 5e étage, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. À la mémoire de feu son épouse Marie-Jeanne Proulx, qui a longtemps souffert de cette maladie, vos témoignages et sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél : 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com et/ou un don à : Fondation des sourds du Québec, 3348 boul. Monseigneur-Gauthier, Québec, tél : 418-660-6800 ou le 1-800-463-5617.